В Рязани прошла приёмка Гвардейского сквера

20 октября в Рязани состоялась народная приёмка Гвардейского сквера. В ней участвовали депутаты, представители ОНФ, общественники и заинтересованные жители города.

Территория стала победителем рейтингового голосования в прошлом году, набрав по Железнодорожному району свыше 3400 голосов.

В ходе благоустройства в сквере снесли свыше 40 аварийных деревьев с корчёвкой пней, отсыпали грунт и расчистил дно ручья. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой и установили 23 опоры уличного освещения. В сквере появилась детская игровая зона площадью 265 квадратных метров. На площадке установлены парковые качели с навесом, игровой комплекс, 8 уличных тренажёров, урны и лавочки. Провели озеленение — высадили кустарники, клёны и газонную траву. Из-за сложного рельефа местности пришлось завезти вне проекта 2 тысячи кубометров грунта.

Жители положительно оценили масштабные изменения территории.

Высказанные в ходе приёмки замечания подрядчик устранит в установленные сроки. Обсудили возможность участия сквера в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных пространств. Также рассмотрели возможность создания совета Гвардейского сквера из числа активистов Октябрьского городка.

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