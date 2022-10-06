В Рязани прошла приёмка двух отремонтированных дворов

В Рязани продолжается приёмка отремонтированных дворовых территорий, сообщил сайт городской администрации.
Работу подрядчиков проверяет комиссия, в состав которой входят представители управления и Дирекции благоустройства города, депутаты, общественники.
6 октября состоялась приёмка двора у дома № 36 по улице Качевская. На участке поменяли бордюры, отремонтировали асфальт, сделали парковку.
Принимающие выявили недостатки: подрядчик не убрал мусор, не благоустроил прилегающие территории. Проблемы устранят в течение 10 дней.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram