В Рязани прошла приёмка двух отремонтированных дворов

В Рязани продолжается приёмка отремонтированных дворовых территорий, сообщил сайт городской администрации.

Работу подрядчиков проверяет комиссия, в состав которой входят представители управления и Дирекции благоустройства города, депутаты, общественники.

6 октября состоялась приёмка двора у дома № 36 по улице Качевская. На участке поменяли бордюры, отремонтировали асфальт, сделали парковку.

Принимающие выявили недостатки: подрядчик не убрал мусор, не благоустроил прилегающие территории. Проблемы устранят в течение 10 дней.

— На дворовой территории возле дома № 63 по Первомайскому проспекту во дворе заменены бордюры и асфальтовое покрытие. По оценкам специалистов, подрядчик выполнил работы качественно и в срок, — сообщает администрация Рязани.

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