Суббота, 7 сентября, 2024

В Рязани прошел очередной рейд, в ходе которого на воинский учет поставили 6 мигрантов

Автор: 7info 2

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Военными следователями продолжается работа, призванная напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет.

В ходе очередного рейда, проведенного сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области и при поддержке территориальных правоохранительных органов, проверено 27 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 6 из которых поставлено на воинский учет. 10 иностранных граждан изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.Рейд, традиционно затронул 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2024 года на воинский учет принято более 500 натурализованных граждан.

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