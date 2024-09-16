Понедельник, 16 сентября, 2024

В Рязани пройдет урок о взаимодействии с искусственным интеллектом

Автор: 7info7

Опубликовано

фото от rawpixel.com на Freepik

С 23 сентября по 13 октября в Рязанской области пройдет Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект ориентирован на учащихся 1–11 классов и направлен на профориентацию в сфере ИТ, а также развитие цифровых компетенций у школьников. Очередной «Урок цифры» посвящен промпт-инжинирингу – технологии составления запросов и подсказок для нейросетей. Школьники освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также узнают, как взаимодействовать с искусственным интеллектом для решения различных задач в обучении, творчестве и поиске нужной информации. Закрепить полученные знания поможет игровой тренажер.

Образовательный проект пройдет в смешанном формате. Педагоги получат необходимые методические рекомендации по проведению занятий в дистанционном и очном форматах. Подробности о Всероссийском проекте «Урок цифры» размещены на официальном сайте.

«Урок цифры» — ежегодный Всероссийский образовательный проект, который проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организаторами выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» совместно с ключевыми российскими компаниями ИТ-сферы.

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