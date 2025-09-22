В Рязани пройдет презентация книги митрополита Марка в рамках фестиваля «Читающий мир»

В Рязани пройдет презентация книги митрополита Марка «Евангелие от Иоанна: опыт истолкования». Новая книга будет представлена в рамках XI Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», который пройдет в Рязанской области с 25 по 27 сентября.

Центральной площадкой проведения фестиваля станет Областная библиотека имени Горького, в которой изначально и создали этот уникальный проект.

Участников фестиваля ждут творческие встречи с авторами, профессиональные дискуссии с издателями, детская программа, традиционная выставка-ярмарка, где 64 российских издательства представят более 5000 наименований своей лучшей продукции без торговой наценки. Еще один уже традиционный пункт фестивальной программы – это представление гостям новинок в мире отечественной литературы.

В первый же день работы масштабного форума, 25 сентября, состоится презентация книги митрополита Марка «Евангелие от Иоанна: опыт истолкования». Этот труд представляет собой научно-популярный комментарий автора на Евангелие от Иоанна, сочетающий раскрытие филологических особенностей древнегреческого текста и церковной традиции понимания богословского смысла.

С этой книгой собравшихся познакомит руководитель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии священник Павел Коньков. Презентация будет проходить в малом конференц-зале Областной библиотеки имени Горького, начало в 15:00, вход свободный.

В этом же зале разместится выставка, посвященная 400-летию Успенского Вышенского монастыря и 210-летию святителя Феофана, Затворника Вышенского, поэтому у участников презентации будет еще и возможность ознакомиться с этой экспозицией.

Возрастное ограничение 12+.