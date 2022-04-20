27 апреля в пиццерии «Неаполь» в Рязани пройдет дегустация швейцарских сыров. Гастровечер организован с магазином необычных сыров «Сырный Сомелье» и гостиничным комплекс & SPA «Старый Город». О мероприятии для рязанских ценителей сыра сообщили в пресс-службе отеля.

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Гости «Вечера вина и сыра» в пиццерии «Неаполь» познакомятся с историей и культурой швейцарских сыроделов. В программе вечера дегустация наиболее знаковых сыров Швейцарии: Тет-де-муан — оригинальный полутвёрдый сыр с маслянистым пикантным вкусом, который особенно ярко проявляется при его нарезке розочками, Сбринц – один из старейших сыров Европы, с характерным сладко-солоноватым вкусом с нотками карамели, Раклет – сыр с нежной, маслянистой мякотью и насыщенным островатым вкусом с молочными и сливочными нотами, Грюйер резервный – твердый сыр с сладко-солоноватым вкусом с нотками ореха.

— Раскрыть подлинный вкус настоящих швейцарских сыров поможет специально подобранное итальянское вино, — говорится в пресс-релизе.

Как пояснил основатель и хозяин сырной лавки Михаил Лесников, секрет уникального вкуса швейцарского сыра, не только в чистейшем горном воздухе воздухе, сочности альпийских трав, но и в проверенной столетиями, традиционной рецептуре сыров.

— Мы будем рады предложить рязанцам лучших сорта сыров Швейцарии,- заявил Лесников.

Вечер вина и сыра состоится 27 апреля в помещении пиццерии «Неаполь» в «Старом городе».

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Адрес: Рязань, ул. Мюнстерская, стр.2. Начало в 19-00.

Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.