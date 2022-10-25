Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани проходит «Зелёная неделя»

На главнуюНовости Рязани
Источник: сайт Администрации Рязани

В учреждениях образования Рязани стартовал цикл мероприятий экологической направленности «Зелёная неделя». Участвуют в ней дети, молодёжь и преподаватели. Об этом информирует администрация города.

В Рязани проходит «Зелёная неделя»
В Рязани проходит «Зелёная неделя»
В Рязани проходит «Зелёная неделя»

Открылась «Зелёная неделя» в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос». Организаторы провели 3 мастер-класса — альтернативная энергетика, первые шаги в науку и создание экокосметики. Учащиеся школ №1 и 15 узнали основы зелёной энергетики, методы изготовления косметики и устройство микроскопа.

«Зелёная неделя» завершится Молодёжным ЭкоФорумом.Рязань 28 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Форум соберёт представителей бизнеса, городской администрации, экологических общественных организаций, учеников и педагогов учреждений образования.

В Рязани проходит «Зелёная неделя»
В Рязани проходит «Зелёная неделя»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/