В Рязани проходит «Зелёная неделя»

В учреждениях образования Рязани стартовал цикл мероприятий экологической направленности «Зелёная неделя». Участвуют в ней дети, молодёжь и преподаватели. Об этом информирует администрация города.

Открылась «Зелёная неделя» в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос». Организаторы провели 3 мастер-класса — альтернативная энергетика, первые шаги в науку и создание экокосметики. Учащиеся школ №1 и 15 узнали основы зелёной энергетики, методы изготовления косметики и устройство микроскопа.

«Зелёная неделя» завершится Молодёжным ЭкоФорумом.Рязань 28 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Форум соберёт представителей бизнеса, городской администрации, экологических общественных организаций, учеников и педагогов учреждений образования.

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