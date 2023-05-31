В Рязани проходит кустовая НТК молодых специалистов Роснефти

Сегодня на площадке Рязанской нефтеперерабатывающей компании прошло торжественное открытие XVI Кустовой научно-технической конференции. В ней принимают участие 175 молодых специалистов – все они победители и призеры региональных НТК из 23 дочерних обществ Роснефти.

В Рязань приехали представители из Ангарска, Ачинска, Куйбышева, Новокуйбышевска, Сызрани, Нижневартовска, Комсомольска-на-Амуре, Туапсе, Саратова, Бузулука, Уфы, Самары и Москвы. Участники представят 165 проектов. Самой представительной командой выступит самарская группа предприятий, у них 39 проектов.

Работа конференция продлится два дня. Членам жюри представляют доклады по широкому кругу вопросов, направленные на повышение эффективности работы Компании по всем направлениям.

Сегодня самый ответственный и волнительный день для участников. Имена победителей, призеров и номинантов станут известны уже завтра.