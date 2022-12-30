В Рязани продолжаются работы по перекладке теплосетей на улице Типанова

Подрядчик продолжает работу по аварийной перекладке сетей в районе дома № 16 по улице Типанова. Об этом, ссылаясь на МУП РМПТС, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Трубы, которые питают четыре многоквартирных дома, проходят под новым асфальтом. Их собираются вынести в зелёную зону.

Ремонт планировали завершить до новогодних праздников, но не успели. Работы продолжатся 30 и 31 декабря и начиная со 2 января.

Отопление для переподключения сетей планируют отключать с 9 января. Работы проведут в сжатые сроки — в течение 8 часов.