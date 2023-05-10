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Среда, 10 мая, 2023

В Рязани продолжаются поиски утонувшего в Оке мужчины

Татьяна Проводина
Image by jannoon028 on Freepik

В Рязани продолжают искать мужчину, по предварительным данным, утонувшего в Оке при падении с Солотчинского моста. Подробности привели в пресс-службе Главного управления МЧС по Рязанской области.

Сообщение о том, что в реке Оке утонул мужчина, появилось 9 мая около 8:30.

По данным на 11 часов утра 10 мая, в поисках задействовано 2 единицы техники от поисково-спасательной службы на воде Рязанской области и 5 человек личного состава.

Информация уточняется.

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