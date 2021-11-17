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Среда, 17 ноября, 2021
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В Рязани продолжают устанавливать новогодние ёлки

7info7

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В Рязани продолжается подготовка к новогодним праздникам и установка праздничных ёлок, сообщает пресс-служба администрации.

16 ноября сотрудники Дирекции благоустройства города установили ели в посёлке Дягилево на улице Забайкальской, в Новопавловской роще, на проезде Речников.

Всего в областном центре установят 30 новогодних елей. Главная из них появится на площади Ленина. Украшать её начнут сразу после завершения установки.

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