В Рязани продолжают менять уличное освещение

Ежедневно в областном центре продолжаются работы по модернизации уличного освещения. В рамках заключенного двухлетнего контракта до февраля 2023 года во всех районах города будут заменены около 15 тысяч светильников, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

По информации подрядной организации ПАО Россети Центр и Приволжье — Рязаньэнерго, 27 октября работы по замене светильников осуществлялись по следующим улицам: Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Новоселов, Яблочкова, Верхней, Тимуровцев, Тимакова, Петрова, Соборной, Новослободской, Вознесенского, Грибоедова, Семена Середы, Ленинского Комсомола, Чкалова.

В выходные дни работы планируется продолжить на Высоковольтной, Весенней, Дзержинского, Завражнова, Первомайском проспекте, Безбожной, Вокзальной, Коммунистическом переулке, Интернациональной, Бирюзова, проезде Шабулина, Семчинской, Княжьем поле, Кремлевском вале, Грибоедова, Скоморошинской, Подгорной, Соборной, Некрасова, Новослободской, Лево-Лыбедской, Татарской, 2-м Осеннем переулке, Пушкина, Ленинского комсомола, Типанова, МОГЭС, Шевченко, Строителей, Октябрьской, проезде Шабулина, Чкалова.

Работы будут проводиться в зависимости от погодных условий.

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