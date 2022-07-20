В Рязани продолжается ремонт дворовых территорий.

Мэр Елена Сорокина проинспектировала ход ремонта четырёх дворов в областном центре и пообщалась с подрядчиками. По словам градоначальника, погода вносит коррективы, но работы должны завершиться в срок.

Ремонт двора на Подгорной, 10 включает обустройство тротуара. По плану работы завершатся через две недели.

Во дворе на Типанова, д. 16 к. 1 есть проблемный участок, на котором возможен застой воды. С учётом погоды подрядчик назвал срок окончания работ – 10 августа.

На Дзержинского, 18 идёт одновременно ремонт двора и капитальный ремонт жилого дома, в том числе крыши. В связи с дождями есть опасения по завершению работ в срок. Сейчас подрядчик приступает к ремонту фасада.

На Михайловском шоссе, д. 240 4. 1 запланировано обустройство дороги, тротуара и экопарковки. Елена Сорокина возмутилась состоянием контейнерной площадки на объекте и обязала управляющую компанию привести в порядок территорию.

Рязанский мэр дала поручение управлению ЖКХ проконтролировать опиловку деревьев во всех дворах, где идёт ремонт.