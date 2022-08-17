В Рязани продолжается приемка дорог после ремонта картами

16 августа прошла приемка двух дорог, где в текущем году был выполнен ремонт «картами». В состав комиссии вошли представители управления благоустройства, депутатского корпуса, подрядной организации и общественности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

В частности, состоялась приемка участков автомобильных дорог по улицам Карла Маркса, протяженностью 650 метров, и участка улицы Молодцова от дома № 21 корп. 2 по улице Бирюзова до дома № 17 по улице Интернациональной, протяженностью 387 метров. На объектах было заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, выполнена регулировка высотного положения колодцев, восстановлены искусственные дорожные неровности из асфальтобетона.

Представители общественности обратили внимание на необходимость восстановления благоустройства территории у остановки общественного транспорта «Второй квартал», что не было предусмотрено сметным расчетом. Также активисты попросили проверить размеры искусственных неровностей на предмет соответствия нормативам.

У членов комиссии претензий к качеству работ не возникло. Подрядчик выполнил обязательства в полном объеме, согласно муниципальному контракту.