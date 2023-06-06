В Рязани предъявили обвинение трём иностранцам, подозреваемым в разбойном нападении и убийстве

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области предъявил обвинение трём иностранным гражданам 1993, 1997 и 2005 годов рождения. Их судят за разбойное нападение на соотечественника, а старшего из мужчин также за убийство с особой жестокостью для сокрытия преступления.

Ранее сообщалось, что 22 мая 2023 года злоумышленники под предлогом заказа из кафе еды с доставкой вызвали потерпевшего в район станции Лесок. Там его избили черенком от топора, забрали мобильный телефон и наручные часы. Чтобы скрыть преступление, старший из обвиняемых поместил потерпевшего в бессознательном состоянии в его машину, облил бензином и поджёг.

Тело потерпевшего нашли в тот же день, преступление раскрыли по горячим следам.

Сейчас ведутся процессуальные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.