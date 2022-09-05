В Рязани поздравили с 98-летием ветерана органов внутренних дел

Сотрудники УМВД России по Рязанской области поздравили ветерана органов внутренних дел с 98-летием. 5 сентября именинника поздравил замначальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Лавров.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Николаевич Чернов отмечает свой 98-ой день рождения.

Алексей Лавров выразил ветерану благодарность, пожелал крепкого здоровья и хорошего настроения. Также Александр Чернов получил поздравительную открытку от начальника областного УМВД генерал-майора полиции Владимира Алай и подарки.

Ветеран поблагодарил гостей за добрые слова и участие в его жизни. Александр Чернов поделился секретом долголетия и рассказал интересные истории из жизни и службы.

Александр Николаевич Чернов начал фронтовой путь в 103-ем запасном стрелковом полку в Воронежской области, а закончил командиром взвода 156-го армейского зенитного артиллерийского полка 14-ой армии Карельского фронта.

После войны Александр Николаевич более 15 лет прослужил в действующих войсках, а потом поступил на службу в уголовно-исполнительную систему Липецкой области.

На заслуженный отдых уважаемый ветеран ушёл в 1976 году с должности дежурного помощника начальника ИТК-2 УВД Липецкого облисполкома в звании майора внутренней службы. Затем Александр Николаевич переехал в Рязань и продолжил службу в УВД Рязанской области.