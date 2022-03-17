В Рязани построят 3 артезианские скважины и 2 станции водоподготовки

В 2022 году в посёлке Солотча начнут строительство трёх артезианских скважин и двух станций водоподготовки, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.
Работы профинансирует федеральный проект «Чистая вода».
Компания собирается заниматься строительством собственными силами, без субподрядчиков. ООО «БУРВОДСТРОЙ» работает свыше 70 лет, имеет парк техники. В 2021 году фирма успешно реализовала проект в Дядькове.
Скважины глубиной 90 метров появятся на улице Коммунальной, две на улице Дунай. Здесь проектом предусмотрено также строительство водопроводной сети. За счет средств МП «Водоканал построят канализационный коллектор, дома подключат к централизованной системе водоотведения поселка Солотча. Кроме того, «БУРВОДСТРОЙ» поставит станцию водоподготовки для очистки питьевой воды, которая будет по сути станцией обезжелезивания.
Жители Солотчи жалуются на качество воды. Проект актуален и необходим посёлку.