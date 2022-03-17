В Рязани построят 3 артезианские скважины и 2 станции водоподготовки

В 2022 году в посёлке Солотча начнут строительство трёх артезианских скважин и двух станций водоподготовки, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

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Работы профинансирует федеральный проект «Чистая вода».

— Сегодня провела установочное совещание с подрядчиком ООО «БУРВОДСТРОЙ». Обсудили ряд важных вопросов, связанных с началом работ, — написала Сорокина.

Компания собирается заниматься строительством собственными силами, без субподрядчиков. ООО «БУРВОДСТРОЙ» работает свыше 70 лет, имеет парк техники. В 2021 году фирма успешно реализовала проект в Дядькове.

Скважины глубиной 90 метров появятся на улице Коммунальной, две на улице Дунай. Здесь проектом предусмотрено также строительство водопроводной сети. За счет средств МП «Водоканал построят канализационный коллектор, дома подключат к централизованной системе водоотведения поселка Солотча. Кроме того, «БУРВОДСТРОЙ» поставит станцию водоподготовки для очистки питьевой воды, которая будет по сути станцией обезжелезивания.

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Жители Солотчи жалуются на качество воды. Проект актуален и необходим посёлку.