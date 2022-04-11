В Рязани попал на видео ребёнок, перебегающий Первомайский проспект перед машинами

В Рязани сняли на видео мальчика, перебегавшего Первомайский проспект перед машинами. Запись опубликовала группа ПУВР.
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Водитель просит родителей мальчика провести воспитательную беседу.
В Рязани сняли на видео мальчика, перебегавшего Первомайский проспект перед машинами. Запись опубликовала группа ПУВР.
Водитель просит родителей мальчика провести воспитательную беседу.
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