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Понедельник, 11 апреля, 2022

В Рязани попал на видео ребёнок, перебегающий Первомайский проспект перед машинами

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В Рязани попал на видео ребёнок, перебегающий Первомайский проспект перед машинами

7info

В Рязани сняли на видео мальчика, перебегавшего Первомайский проспект перед машинами. Запись опубликовала группа ПУВР.

— Ребёнок бегает по дорогам, как по тротуарам, — пишет автор поста.

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Водитель просит родителей мальчика провести воспитательную беседу.

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