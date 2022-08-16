В Рязани помыли фонтан у Дворца торжеств, 17 августа он возобновит работу

16 августа сотрудники Дирекции благоустройства провели технические работы по обслуживанию светомузыкального фонтана у Дворца торжеств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Днём ранее из фонтана после отключения слили воду. Сотрудники ДБГ вымыли фильтры, обработали форсунки, убрали мусор. Чашу фонтана промыли водой.

Фонтан наполняется водой, 17 августа, в первой половине дня, он возобновит работу.

Администрация Рязани просит горожан не мусорить у фонтана, так как это затрудняет его работу, объект приходится останавливать, чистить.