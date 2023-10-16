В Рязани полицейские задержали двух мужчин, укравших металлическую трубу

Рязанские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в краже металлической трубы.

С сообщением о краже в полицию обратился прораб. Происшествие произошло на улице Кальной в Рязани.

Одного из воров задержали на Касимовском шоссе, когда он перевозил трубу в пункт приема вторсырья. Позднее был задержан и второй злоумышленник. 42-летнего и 28-летнего мужчин доставили в отдел полиции. Заявитель опознал задержанных. Похищенное вернули владельцу.

В отношении рязанцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ, сообщает УМВД России по Рязанской области.