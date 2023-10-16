Понедельник, 16 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани полицейские задержали двух мужчин, укравших металлическую трубу

7info 2
Фото: УМВД России по Рязанской области

Рязанские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в краже металлической трубы. 

С сообщением о краже в полицию обратился прораб. Происшествие произошло на улице Кальной в Рязани.

Одного из воров задержали на Касимовском шоссе, когда он перевозил трубу в пункт приема вторсырья. Позднее был задержан и второй злоумышленник. 42-летнего и 28-летнего мужчин доставили в отдел полиции. Заявитель опознал задержанных. Похищенное вернули владельцу.

В отношении рязанцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ, сообщает УМВД России по Рязанской области.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах