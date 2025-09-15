В Рязани покажут искромётную комедию «Остров заблудших душ»

Рязанцы могут посетить искромётную комедию «Остров заблудших душ» (16+) с блестящим звёздным составом! Уже 7 ноября на сцене Рязанской филармонии состоится долгожданный показ спектакля. В главных ролях народные артисты Юлия Меньшова и Андрей Ильин, актёры театра и кино Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Ольга Богомазова.

Спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена насыщен американским юмором и философскими размышлениями. Его сюжет строится вокруг любовного треугольника, который часто становится причиной распада пар. Однако в нашем случае этот треугольник неожиданно расширяется, добавляя новый элемент интриги.

На первый взгляд, это классическая комедия положений. Муж изменяет жене, и не с кем-то случайным, а с её лучшей подругой. Все трое знают о происходящем, но пока женщины спорят, кому достанется их любовник, он неожиданно уходит к третьей стороне!

«Когда включили свет, я было замечталась, что это еще один антракт. Увы, это был занавес… Тем не менее приятнейшим послевкусием осталась в памяти роскошная, божественная игра актеров, я бы пошла на этот спектакль заново хоть сейчас, хоть тогда же, следом, на бис!» — поделилась своими впечатлениями от спектакля зрительница, которая успела посмотреть «Остров заблудших душ».

Не упустите шанс погрузиться в мир интриг, иронии и всепоглощающего остроумия. Билеты можно приобрести в кассе.