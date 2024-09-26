В Рязани покажут два эпизода блокбастера «Последний богатырь. Наследие» на большом экране

Премьера сказочного сериала осени «Последний богатырь. Наследие» (6+) состоится в онлайн-кинотеатре START 27 сентября, а в выходные у рязанцев будет возможность увидеть первые две серии проекта на большом экране. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериальный блокбастер для всей семьи продолжит полюбившуюся кинотрилогию «Последний богатырь» и объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами. Показы состоятся 28 и 29 сентября.

Грандиозный по сложности и размаху сериал, работа над которым длилась 4 года, собрал на экране впечатляющий актерский состав: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков и другие.

Сюжет нового проекта START разворачивается спустя 20 лет после событий кинофраншизы. У 50-летнего Ивана две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

До выхода сериала вселенная Белогорья состояла из трех фильмов: «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». Каждая часть трилогии входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а также лидирует в рейтингах по телевизионным показам. Количество зрителей в кинотеатрах превысило 22 миллиона, а суммарный бокс-офис составил больше 5,5 млрд рублей.

Показы первых двух эпизодов сериала «Последний богатырь. Наследие» пройдут 28 и 29 сентября в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».