Новые инвестиции и вакансии появятся в Рязани

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин подписал соглашение с гендиректором завода высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» Юрием Медведевым. Документ предусматривает расширение объемов государственной поддержки предприятию в связи с запуском там масштабной программы по расширению производственных площадей и мощностей и, как следствие, выходом на дальнейшее увеличение конкурентоспособности продукции и снижение сроков поставок. Об этом Артем Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

Изделия завода, который начал свою работу в регионе в 2015 году, используются по всей стране, в том числе на стратегически важных объектах строительной и дорожной инфраструктуры, на предприятии внедрено свыше 1000 патентов. Объем инвестиций «БЕРВЕЛа» в новую фазу развития – 1,36 миллиардов рублей, будет открыто более 40 рабочих мест.

«Завод высокопрочного крепежа имеет статус «особо значимого инвестиционного проекта», он располагает всеми действующими у нас в регионе налоговыми преференциями и льготами», – подчеркнул Артем Никитин.

Окончание строительства ожидается уже во 2-м квартале 2025 года.