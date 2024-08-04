Воскресенье, 4 августа, 2024

В Рязани появился еще один памятник Олегу Рязанскому

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/yaryazan

На Московском шоссе, недалеко от автовокзала и Бульвара Победы, возвели еще один памятник князю Олегу Рязанскому. Его высота составляет 6,5 метров, ширина — 3,4 метра. Он состоит из 637 граней. Памятник выполнен из листовой нержавеющей стали марки AISI 304, толщина 2 мм. Поверхность отшлифована и отполирована.

Создавали памятник мастера из Владимирской области. Стоимость скульптуры 7 миллионов рублей. Средства на изготовление и установку памятника были собраны силами сотрудников ГК «Зеленый сад» и управляющей компании «Зеленый сад – Мой дом».

Памятник обращен в сторону Москвы. Отмечается, что символизирует примирение и готовность рязанских воинов вместе с московскими защищать Отечество во имя общерусских интересов.

Примечательна надпись на мече Олега Рязанского. «Во имя тех, кто держал меч сей, защищая свою Родину. Во славу легендарных рязанских воевод Добрыни и Евпатия, князей Юрия, Романа и Олега Ингваревичей, Фёдора Юрьевича и Романа Ольговича, полководцев Прокопия Ляпунова, Александра Остермана-Толстого, Михаила Скобелева, доблестных 69-го пехотного и 137-го парашютно-десантного полков, всех рязанцев — Георгиевских кавалеров, всех рязанцев — Героев Советского Союза и России. Да укрепит впредь меч сей руки и сердца будущих защитников Отечества!»

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