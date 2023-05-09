spot_img
Вторник, 9 мая, 2023

В Рязани похоронили женщину, найденную мёртвой в квартире с 16 собаками

7info
Фото: t.me/Ryazancity62

В понедельник, 8 мая, в Рязани похоронили Елену В., женщину, найденную мёртвой в квартире с 16 собаками. Об этом сообщил телеграм-канал «аТипичная Рязань».

Труп 40-летней женщины 6 мая обнаружил вернувшийся с работы супруг. По информации источника, рязанка в последнее время злоупотребляла алкоголем.

В квартире жили 16 собак породы кане-корсо — двое взрослых, 14 щенков. Их забрали волонтёры.

Также проходила информация, что животные обглодали труп хозяйки.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации