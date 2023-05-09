В Рязани похоронили женщину, найденную мёртвой в квартире с 16 собаками

В понедельник, 8 мая, в Рязани похоронили Елену В., женщину, найденную мёртвой в квартире с 16 собаками. Об этом сообщил телеграм-канал «аТипичная Рязань».

Труп 40-летней женщины 6 мая обнаружил вернувшийся с работы супруг. По информации источника, рязанка в последнее время злоупотребляла алкоголем.

В квартире жили 16 собак породы кане-корсо — двое взрослых, 14 щенков. Их забрали волонтёры.

Также проходила информация, что животные обглодали труп хозяйки.