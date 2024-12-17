В Рязани похоронили мусульман, погибших на СВО

Двух мусульман, погибших во время проведения специальной военной операции, похоронили в Рязани. Об этом сообщает сайт Духовного управления мусульман Рязанской области.

5 декабря простились с азербайджанцев, гражданином России Садигом Теймур оглы Мустафаевым, 1990 года рождения. Он служил в Луганской области старшим оператором БПЛА в течение 4 месяцев, скончался от полученных ран.

6 декабря простились с татарином, гражданином РФ Наилем Равильевичем Мухитдиновым.

Мусульман похоронили на Богородском кладбище Рязани на Аллее воинов погибших в СВО.

3 декабря Орден мужества передали в Сапожковском районе родным погибшего бойца Руслана Яльцева. Награду вручили супруге 35-летнего сапожковца Елене.

Яльцев погиб в феврале 2024 года.