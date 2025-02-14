В Рязани подвели итоги работы Общественного совета при УМВД за 2024 год

В УМВД России по Рязанской области состоялось заседание Общественного совета при региональном Управлении МВД России. В мероприятии приняли участие: начальник УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель начальника УМВД полковник полиции Вадим Черемисин, начальник Управления по вопросам миграции УМВД подполковник полиции Максим Горожанов, председатель Общественного совета Виктор Дрейлих, члены Общественного совета при УМВД и сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД.

Открывая заседание, начальник УМВД Владимир Алай поблагодарил общественников за эффективную работу по формированию объективного общественного мнения о деятельности полиции в регионе и повышению престижа службы в органах внутренних дел.

Председатель Общественного совета Виктор Дрейлих озвучил итоги работы за 2024 год. В своем докладе он отметил наиболее значимые профилактические мероприятия и проекты, проведенные совместно с сотрудниками полиции. Также за отчетный период были проведены имиджевые акции, мероприятия по правовой, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию молодежи, организовано участие представителей Общественного совета в профилактических рейдовых мероприятиях. Виктор Валерьевич отметил значительный вклад общественников в широкое информирование населения о работе полиции по противодействию актуальным на сегодняшний день проблемам — преступлениям, совершенным с использованием информационно — телекоммуникационных технологий и противоправным действиям в сфере миграции, а также эффективную работу с подростками по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и пресечение экстремистских проявлений.

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Далее на заседании совета выступил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области Максим Горожанов. Он рассказал об актуальных направлениях деятельности полицейских по противодействию незаконной миграции, а также временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан в Российской Федерации в связи с применением режима высылки, озвучив обстановку и меры миграционного контроля в Рязанской области.

Во время заседания Владимир Алай и Виктор Дрейлих отметили отличившихся представителей Общественного совета за эффективную работу по профилактике правонарушений, активную гражданскую позицию, укрепление доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел и патриотическое воспитание молодежи, и вручили им благодарности.

Также собравшиеся утвердили план деятельности Общественного совета на 2025 год, в котором особое внимание уделено различным имиджевых мероприятиям, работе по контролю за качеством оказания государственных услуг, по профилактике экстремизма и пропаганде толерантности в подростковой среде, подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мероприятиям антинаркотической направленности, а также противодействию дистанционному мошенничеству и незаконной миграции. План деятельности утвержден единогласным решением.

В завершение встречи начальник УМВД Владимир Алай поблагодарил представителей совета за плодотворное сотрудничество и компетентный подход в решении поставленных задач. Выразил уверенность в дальнейшей совместной работе и укреплении взаимодействия между сотрудниками полиции и гражданами.

«Именно общественный контроль помогает осуществлению эффективной деятельности органов внутренних дел по укреплению законности и правопорядка. Сегодня перед нами стоит много актуальных вопросов, которые предстоит решить в 2025 году. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся высоких результатов», — отметил Владимир Алай.