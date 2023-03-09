В Рязани подвели итоги работы горячей линии по борьбе с гололёдом

В четверг, 9 марта, представители Рязанского городского оператора подвели итоги работы «Антигололедной горячей линии», которая начала свою работу месяц назад, 9 февраля 2023 года. Она организована для жильцов домов, которые находятся в обслуживании 9 управляющих компаний, работающих на территории Рязани, Касимова и Рязанского района. Всего это около 800 жилых многоквартирных домов. Уточнить можно на сайте.

«Мы видим обратную связь от жителей города, взаимодействуем с ними, стараемся с каждым найти общий язык. Заявки, поступившие на линию, в основном обрабатываются в течении суток», — отмечает руководитель группы компаний «РГО» Кирилл Наумов.

Для информирования жителей о работе горячей линии в подъездах расклеивают объявления с контактными данными, заметив одно из них, в компанию обратились жители улицы Тимакова, 28.

«Позвонил 8 марта, уже сегодня приехали. С остановки идешь чисто, к дому подходишь, там тоже уже убирают лед. Очень быстро отреагировали. Спасибо.», — рассказал житель дома Александр Степанушкин.

С помощью техники рабочая группа отчистила двор от слоя льда и вывезла его из придомовой территории. По итогам выполненных работ формируется фото и видеоотчет, после чего диспетчер закрывает заявку. Отчеты о проделанной работе можно посмотреть в соцсети ВКонтакте в группе «Борьба с гололёдом. Группа компаний «РГО».

За месяц работы на «Антигололедную горячую линию» поступило более 140 обращений, из них 40 заявок относились к другим территориям, находящихся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Однако это не помешало организации помочь рязанцам и обработать большую часть жалоб.

Горячая линия стала хорошим инструментом контроля работы 9 управляющих компаний, позволила эффективно коммуницировать с жильцами. В связи с этим, в летний период, когда проблема со льдом и снегом будет не актуальна, работа Горячей линии будет продолжена, но у неё будет изменено назначение. В чем конкретно будет заключаться ее работа, анонсируют позднее.

Телефон «горячей линии» 8(920)637-77-09, заявки принимаются по будням с 8.00 до 17.00, в мессенджерах по этому же номеру — круглосуточно.