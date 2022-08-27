В Рязани подвели итоги межрегионального пленэра «Традиции на взмахе кисти»

С 25 по 27 августа в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» на улицах Рязани проходит межрегиональный пленэр «Традиции на взмахе кисти».

Художники с разных уголков нашей страны, расположившись в разных локациях города рисуют историю форума.

На полотнах демонстрируемых 27 августа на Лыбедском бульваре, можно увидеть различные пейзажи нашего города: знаменитый кремлевский вал, старинные усадьбы ,величественное здание РГУ им.Есенина и другие знаковые места.

Самые интересные люди и события форума оказались не только в объективах фотокамер, но и стали частью произведений искусства.