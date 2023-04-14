В Рязани подвели итоги конкурса «Мистер РГУ-2023»

В четверг, 13 апреля, завершился конкурс «Мистер РГУ-2023». О его итогах сообщает группа Студенческий Клуб РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.
Мероприятие прошло ярко, эпично, эффектно и волнительно. Каждый участник показал себя на сцене с лучших сторон.
Неординарные видеоролики, стильные дефиле, фееричные творческие номера и искренние эмоции – перед жюри стояла нелёгкая задача.
Итоги конкурса:
Мистер РГУ — Станислав Пивоваров / ФРФНК
I вице-мистер РГУ — Николай Фролов / ИИФПН
II вице-мистер РГУ — Георгий Строев / ЮИ
Специальный приз от жюри:
Никон Анашкин / ИФМиКН
Приз зрительских симпатий:
Роман Титов / ИППСР
Конкурсанты преодолели непростой путь, но открыли в себе новые грани и приобрели уверенность в своих силах.
На сайте агентства 7info проходило интернет-голосование. Победитель получил путёвку от базы отдыха «Звёздный», которую вручила Любовь Фокина.
Поздравляем победителя и призёров!
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