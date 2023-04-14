В Рязани подвели итоги конкурса «Мистер РГУ-2023»

В четверг, 13 апреля, завершился конкурс «Мистер РГУ-2023». О его итогах сообщает группа Студенческий Клуб РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.

Мероприятие прошло ярко, эпично, эффектно и волнительно. Каждый участник показал себя на сцене с лучших сторон.

Неординарные видеоролики, стильные дефиле, фееричные творческие номера и искренние эмоции – перед жюри стояла нелёгкая задача.

Итоги конкурса:

Мистер РГУ — Станислав Пивоваров / ФРФНК

I вице-мистер РГУ — Николай Фролов / ИИФПН

II вице-мистер РГУ — Георгий Строев / ЮИ

Специальный приз от жюри:

Никон Анашкин / ИФМиКН

Приз зрительских симпатий:

Роман Титов / ИППСР

Конкурсанты преодолели непростой путь, но открыли в себе новые грани и приобрели уверенность в своих силах.

На сайте агентства 7info проходило интернет-голосование. Победитель получил путёвку от базы отдыха «Звёздный», которую вручила Любовь Фокина.

Поздравляем победителя и призёров!