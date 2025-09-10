В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

10 сентября на Скорбященском мемориале прошла торжественная церемония возложения цветов и венков, посвященная 84-й годовщине начала блокады Ленинграда.

В мероприятии приняли участие ветераны-блокадники, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, председатель совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов, депутаты областной и городской Думы, курсанты РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, кадеты и школьники.

Собравшиеся почтили память всех, чьи жизни унесла блокада, минутой молчания. В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.

Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. По разным оценкам, в этот период погибло до полутора миллионов человек.

Рязань стала одним из первых городов страны, принимавших эвакуированных ленинградцев. В наш город приехали 20 тысяч жителей блокадного Ленинграда, для которых Рязань стала второй родиной. Через областной центр прошли 110 эшелонов с эвакуированными, с них было снято 600 умерших, которые захоронены на Ленинградском кладбище.

