В Рязани планируют запустить производство с созданием более 200 рабочих мест

На базе индустриального парка «Рязанский» планируют построить производство с созданием более 200 рабочих мест. Участие в реализации инвестпроекта, как ожидается, примет ООО «ЭРА».

Предприятие уже четверть века производит вентиляционное оборудование для бытового и коммерческого использования, его продукцию знают по всей стране и далеко за её пределами. Маленький цех вырос в крупную компанию с головным офисом в Рязани и филиалами в Ростове-на-Дону и Казани.

27 сентября компанию посетил губернатор Рязанской области. Павел Малков осмотрел склады, оборудование и производство – весь рабочий процесс от литья до упаковки.

Павел Малков: «Предприятие работает устойчиво даже в условиях санкций. Необходимые материалы или уже производятся внутри страны, или будут производиться в скором будущем»

Правительство Рязанской области пообещало поддержку по всем направлениям и вопросам для старта работы новой площадки на базе индустриального парка «Рязанский».