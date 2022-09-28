Среда, 28 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани планируют запустить производство с созданием более 200 рабочих мест

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Павла Малкова

На базе индустриального парка «Рязанский» планируют построить производство с созданием более 200 рабочих мест. Участие в реализации инвестпроекта, как ожидается, примет ООО «ЭРА».

Предприятие уже четверть века производит вентиляционное оборудование для бытового и коммерческого использования, его продукцию знают по всей стране и далеко за её пределами. Маленький цех вырос в крупную компанию с головным офисом в Рязани и филиалами в Ростове-на-Дону и Казани.

В Рязани планируют запустить производство с созданием более 200 рабочих мест

27 сентября компанию посетил губернатор Рязанской области. Павел Малков осмотрел склады, оборудование и производство – весь рабочий процесс от литья до упаковки.

Павел Малков: «Предприятие работает устойчиво даже в условиях санкций. Необходимые материалы или уже производятся внутри страны, или будут производиться в скором будущем»

Правительство Рязанской области пообещало поддержку по всем направлениям и вопросам для старта работы новой площадки на базе индустриального парка «Рязанский».

В Рязани планируют запустить производство с созданием более 200 рабочих мест
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/