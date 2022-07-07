В Рязани планируют создать музейно-образовательный центр «Мудрость веков»

В Рязанской городской Думе презентовали концепцию создания музейно-образовательного центра «Мудрость веков». Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

В обсуждении проекта приняли участие первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова, депутат по округу № 20 Александр Чайка, представители администрации города.

Координатор проекта Дмитрий Бочков рассказал об идее создания в Рязани креативного пространства, направленного на сохранение исторического культурного наследия и его использование в целях воспитания и образования детей и молодежи. Также были представлены часть экспонатов будущего музея. В коллекции Дмитрия Бочкова собрано около 1000 уникальных экспонатов (некоторые из них в единственном экземпляре) и около 6000 антикварных книг.

Собравшиеся обсудили возможность создания музейного центра. Администрации города поручено подготовить предложения по его размещению.