В Рязани пьяная женщина избила инвалида

В Рязани на улице Ломоносова 12 февраля произошел конфликт между пьяной женщиной и женщиной-инвалидом. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на подписчика.

По словам очевидцев, женщина-инвалид обозвала пьяную рязанку, та в ответ начала кричать на всю улицу непристойные слова и избивать ногами и костылем инвалида. На помощь никто не пришел.

Покупатели магазина, находившегося рядом с происшествием, заметили, как женщина-инвалид заползла в магазин. Весь пол был в крови.

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О состоянии пострадавшей информации нет. Подробности уточняются