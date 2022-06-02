В Рязани перекрыли движение на участке улицы Великанова

Утром 2 июня в Рязани закрыли движение на участке улицы Великанова от дома № 1 до дома № 13, сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина перекрытия — аварийный ремонт тепловых сетей. Дорогу закрыли до 00.00 3 июня.

Меняются маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы № 10, которые едут в центр города, будут объезжать место ремонта по улицам Крупской, Народному бульвару; из центра — по Московскому шоссе, улице Юбилейной.

Маршрутки № 88М2 поедут по улице Крупской, Народному бульвару.

Маршрутки № 42М2 со стороны Приокского по Московскому шоссе, улице Юбилейной, далее по своему маршруту. В обратном направлении без изменений.