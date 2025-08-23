В Рязани отремонтировали участки дорог в поселках Недостоево и Семчино

В Рязани 21 августа состоялась приемка отремонтированных участков двух улиц в поселках Недостоево и Семчино. Ремонт дорог прошел в рамках муниципальной программы «Окраины» и областной программы поддержки местных инициатив.

В поселке Недостоево в рамках муниципальной программы «Окраины» отремонтировали участок дороги на Школьной улице от улицы Новостройка до Садовой улицы. Площадь обновленного дорожного покрытия составила 3000 квадратных метров. Стоимость работ — 9,2 миллиона рублей. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

В поселке Семчино в рамках программы поддержки местных инициатив сделана пешеходная дорожка по улице Трехреченская на участке от улицы Семчинская до 5-го Озерного переулка. Новый тротуар проложен вдоль дороги на площади 350 квадратных метров, уложен бортовой камень. Стоимость работ — 3 миллиона рублей.

Программа «Окраины» разработана по инициативе главы администрации Рязани Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.