Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани отпразднуют столетие художника Виктора Иванова

Автор: 7info

Опубликовано

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» рассказали о предстоящих мероприятиях, приуроченных к празднованию столетия известного художника Виктора Ивановича Иванова. Тематическая пресс-конференция состоялась 24 апреля.

Талантливый и уважаемый мастер, основатель «сурового стиля» с угловатыми чертами и тёмными оттенками продолжает вдохновлять своим творчеством людей по всему миру даже в столь преклонном возрасте. Особое место в его работах занимает Рязанская область, которой он посвятил большинство своих картин. В преддверии векового юбилея, 6 августа, будут представлены новые работы художника.

Также картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» объявила уже в ближайшие дни проведение двух конкурсов в честь столетия художника. Первый — для обучающихся детских художественных школ и студентов Рязанского художественного училища, второй — для учащихся средних классов, которые могут представить эссе, посвященное 100-летию Виктора Иванова. Церемония награждения победителей состоится в мае.

Сейчас в галерее мастера в Рязани прошло открытие биографической выставки «Человек родился…» (6+), где по фотографиям можно познакомиться с биографией и творческими достижениями Иванова.

В Рязани отпразднуют столетие художника Виктора Иванова
В Рязани отпразднуют столетие художника Виктора Иванова
В Рязани отпразднуют столетие художника Виктора Иванова
В Рязани отпразднуют столетие художника Виктора Иванова

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