В Рязани отметят 100-летие со дня рождения Надежды Чумаковой

В этом году в Рязани отметят 100-летие со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
По словам мэра, событие серьезное, и подготовка ведется большая. Создан оргкомитет, в который вошли активисты, общественники, сотрудники администрации. 3 февраля участники обсудили планы и скоординировали наши действия.
Главными площадками станут Рязанский музей путешественников, «Фотодом», Музей молодежного движения, городские библиотеки и досуговые учреждения. Будет сделан акцент на истории города –организованы экскурсии и городские «пикники» в «спальных» районах Рязани.
Юбилейные мероприятия пройдут в рязанских учебных учреждениях. Предстоит торжественное открытие школы №76, которая носит имя Н. Н. Чумаковой. В школьной библиотеке будет организована экспозиция, посвященная жизни и работе Надежды Николаевны, эта выставка станет основой будущего музея. Также представители Рязанской городской Думы выступили с инициативой высадить на территории школы №76 аллею имени Н. Н. Чумаковой. В 16-й школе, в которой училась Надежда Николаевна, ученики готовят материалы для образовательной конференции. В 13-й школе дети предложили провести конкурс видеоэкскурсий по местам, связанным с жизнью Надежны Николаевны.
Также запланированы спортивные соревнования — в апреле пройдёт открытое первенство города по лёгкой атлетике и спортивно-оздоровительный фестиваль «Фитнес-Трофи». Состоится забег, посвящённый 100-летнему юбилею Чумаковой. В июле пройдёт турнир по мини-футболу для команд-ветеранов. В этом году планируется возобновить спартакиаду среди сотрудников органов местного самоуправления.
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