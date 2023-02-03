В Рязани отметят 100-летие со дня рождения Надежды Чумаковой

В этом году в Рязани отметят 100-летие со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

По словам мэра, событие серьезное, и подготовка ведется большая. Создан оргкомитет, в который вошли активисты, общественники, сотрудники администрации. 3 февраля участники обсудили планы и скоординировали наши действия.

— Надежда Николаевна Чумакова — человек, который не нуждается в представлении, великий городской управленец. Возвращаясь из других городов, всегда отмечаю, какая красивая у нас Рязань. Во многом это заслуга Надежны Николаевны, именно она заложила основы комплексного и гармоничного развития города. Перед нами стоит задача не просто рассказать об этом легендарном человеке, но и показать этапы развития нашего города, — написала Сорокина.

Главными площадками станут Рязанский музей путешественников, «Фотодом», Музей молодежного движения, городские библиотеки и досуговые учреждения. Будет сделан акцент на истории города –организованы экскурсии и городские «пикники» в «спальных» районах Рязани.

Юбилейные мероприятия пройдут в рязанских учебных учреждениях. Предстоит торжественное открытие школы №76, которая носит имя Н. Н. Чумаковой. В школьной библиотеке будет организована экспозиция, посвященная жизни и работе Надежды Николаевны, эта выставка станет основой будущего музея. Также представители Рязанской городской Думы выступили с инициативой высадить на территории школы №76 аллею имени Н. Н. Чумаковой. В 16-й школе, в которой училась Надежда Николаевна, ученики готовят материалы для образовательной конференции. В 13-й школе дети предложили провести конкурс видеоэкскурсий по местам, связанным с жизнью Надежны Николаевны.

Также запланированы спортивные соревнования — в апреле пройдёт открытое первенство города по лёгкой атлетике и спортивно-оздоровительный фестиваль «Фитнес-Трофи». Состоится забег, посвящённый 100-летнему юбилею Чумаковой. В июле пройдёт турнир по мини-футболу для команд-ветеранов. В этом году планируется возобновить спартакиаду среди сотрудников органов местного самоуправления.

— В год 100-летия Чумаковой у нас в городе будет масштабное благоустройство, — сообщила Елена Сорокина. — Продолжится реконструкция Торгового городка, завершаются двухлетние контракты по ремонту 17 участков дорог. В этом году получено финансирование на благоустройство 4 общественных пространств — парка им. Гагарина в Приокском, Черезовских прудов, площади Победы вместе с пешеходной зоной в районе Малого шоссе и Лесопарка. Готовимся к реализации амбициозных проектов — благоустройству Нижнего городского парка, Кремлевского сквера, Лыбедского бульвара. По местным инициативам будет реализовано порядка 50 проектов. Подготовлена документация на ремонт дворовых территорий, возведение детских площадок, предстоит отбор. В весенний период традиционно запланированы мероприятия по озеленению городских территорий.

Люди, знавшие Надежду Николаевну лично, говорят о том, что она была человеком дела, без пафоса, очень спокойной, но при этом имела непререкаемый авторитет среди коллег. Будем отмечать юбилей нашей знаменитой землячки достойно, хорошими делами.