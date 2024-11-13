В Рязани открыли временный пункт приёма сломанных электроприборов

Управление энергетики и ЖКХ мэрии Рязани открыло в городе временный пункт приёма электроприборов, сообщает сайт городской администрации.

Сломанные приборы принимаются у населения на безвозмездной основе.

Рязанцы могут сдать старые компьютеры, офисную технику, инструменты, стиральные машинки, холодильники, другую бытовую технику, телефоны, гаджеты, часы, электронные игрушки и другие подобные вещи.

Пункт работает на улице Введенской, 107 с 08:30–13:00 и с 14:00–17:30, телефон для вызова сотрудника 29-79-00. По этому же телефону в будни с 9 до 17 часов можно оставить заявки на приём лома.