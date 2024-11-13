Среда, 13 ноября, 2024
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В Рязани открыли временный пункт приёма сломанных электроприборов

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Управление энергетики и ЖКХ мэрии Рязани открыло в городе временный пункт приёма электроприборов, сообщает сайт городской администрации.

Сломанные приборы принимаются у населения на безвозмездной основе.

Рязанцы могут сдать старые компьютеры, офисную технику, инструменты, стиральные машинки, холодильники, другую бытовую технику, телефоны, гаджеты, часы, электронные игрушки и другие подобные вещи.

Пункт работает на улице Введенской, 107 с 08:30–13:00 и с 14:00–17:30, телефон для вызова сотрудника 29-79-00. По этому же телефону в будни с 9 до 17 часов можно оставить заявки на приём лома.

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