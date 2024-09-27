В Рязани открыли новый арт-объект и анонсировали очередной этап благоустройства прудов

26 сентября в Рязани прошло общественное обсуждение очередного этапа благоустройства Черезовских прудов, находящихся в центре микрорайона Дашково-Песочня. Именно этот парк стал победителем рейтингового голосования среди жителей Октябрьского района областного центра, прошедшего нынешней весной.

Перед началом встречи на территории зеленой зоны была открыта скульптурная композиция «Уточки», символизирующая главных обитателей этих водоемов. Создателями арт-объекта стали талантливые зодчие Полина и Василий Горбуновы, чье творчество хорошо известно рязанцам по памятникам Скобелеву, Маргелову, архитектурной композиции «Грибы с глазами» и другим произведениям.

«Уточки» появились на карте города при активном содействии мэрии Рязани, общественных деятелей и представителей социально ответственного бизнеса.

Во время общественного обсуждения заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Рязани Екатерина Фадеева рассказала жителям Песочни о том, что уже в 2025 году на территории Черезовских прудов стартует третий этап благоустройства, в ходе которого в парке появятся уютные беседки и навесы, смотровая площадка, дополнительное освещение и озеленение.

В выступлениях рядовых песоченцев прозвучали предложения об устройстве дополнительных входных групп, создании фонтанов и использовании элементов стрит-арта при благоустройстве парка. Представители мэрии обещали принять все высказанные идеи к рассмотрению.