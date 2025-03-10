В Рязани открылась выставка, посвященная 90-летию Окского заповедника

В Рязанском музее путешественников открылась выставка, посвященная 90-летию Окского государственного природного биосферного заповедника – одного из старейших в России.

Окский заповедник расположен на севере Рязанской области. 10 февраля ему исполнилось 90 лет. Организованный в 1935 году для защиты русской выхухоли, сегодня он активно участвует в сохранении уникальных экосистем Мещёры и проводит исследования по влиянию хозяйственной деятельности на природу.

Окский заповедник – дом для многих редких видов растений и животных. Среди них выделяется чёрный аист, который стал символом заповедника. В водоёмах можно встретить водяной орех-чилим, сохранившийся ещё с третичного периода. Всего же флора заповедника насчитывает 880 видов растений, а животный мир представлен 61 видом млекопитающих, 266 видами птиц.

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За годы своего существования Окский заповедник стал не только убежищем для уникальных видов животных, но и важным центром по их сохранению и размножению. Особое внимание заслуживает питомник, где содержатся кавказско-беловежские зубры, участвующие в международной программе по восстановлению популяции. А в питомнике редких видов журавлей живут все семь видов российских журавлей, в том числе стерх.

Представленные на выставке материалы помогут погрузиться в мир мещёрской природы, покажут красоту этого края, расскажут о работе Окского заповедника.

Выставка будет работать до 21 марта в музее путешественников по адресу ул. Ленина, д.35. Время работы пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00. телефон для справок 25-25-22.

Возрастное ограничение 6+.