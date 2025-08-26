В Рязани открылась ярмарка в честь Дня города

На площади перед Муниципальным культурным центром Рязани открылась ярмарка в честь Дня города. Праздничная ярмарка проводится Агентством развития бизнеса области с 26 по 31 августа.

Цель ярмарки: оказание содействия местным товаропроизводителям в ведении предпринимательской деятельности. Свою продукцию представили фермеры, мастера и ремесленники из Рязани, а также Шиловского, Кадомского, Скопинского, Сапожковского и Рыбновского районов.

На ярмарке жители и гости города могут приобрети свежие хлебобулочные изделия, мед, сладости, иван-чай, сезонные фрукты, сувениры ручной работы, аксессуары с натуральными камнями и изделия скопинской керамики.

В рамках торжественного открытия на площадке перед рязанским МКЦ состоялся концерт народных творческих коллективов. Праздничные гуляния продолжатся в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню города Рязани, которые в этом году пройдут с 29 по 31 августа. Возле Муниципального культурного центра 30 августа запланирована интерактивная программа для взрослых и детей, также в этот день будет организован концерт у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне.

Возрастное ограничение 6+.