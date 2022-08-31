В Рязани открылась Центральная детская библиотека нового поколения

В последний день лета в культурной жизни Рязани произошло знаковое событие — в микрорайоне Канищево прошла церемония открытия библиотеки нового поколения. После модернизации в рамках национального проекта «Культура» престижный статус присвоен Центральной детской библиотеке (ЦДБ). В церемонии приняли участие и. о. министра культуры Рязанской области Марина Владиславовна Кауркина, депутаты Рязанской областной и городской Думы, заслуженные работники культуры Российской Федерации.

В фойе гостей встретили библиотекари, читатели-активисты и ведущая праздника — сказочный персонаж клоунесса Читайка. Они пригласили участников церемонии пройти по новым залам и ознакомиться с пространством модельной библиотеки, в основу дизайн-проекта которой положена на основе произведений писателя-фантаста Кира Булычева тема «Создатели будущего».

Для создания праздничного настроения при открытии в арт-холле на мини-сцене выступил рязанский музыкант, флейтист-виртуоз Георгий Морозов.

После знакомства с обновленной библиотекой участники церемонии переместились в уютный конференц-зал, где началась праздничная концертная программа «ЦДБ — библиотека нового поколения». В ходе концерта гостям был показан презентационный видеоролик о библиотеке. После приветственных слов ведущей гости увидели видеопоздравления заместителя Министра культуры Российской Федерации Яриловой Ольги Сергеевны и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Валерьевича Дуды, а также видео-приветствие от директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елены Дмитриевны Жабко.

С поздравлениями и приветствиями на церемонии выступили:

— и. о. министра культуры Рязанской области Марина Владиславовна Кауркина;

— депутат Рязанской областной Думы Синица Елена Вячеславовна;

— глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Панфилова Татьяна Николаевна;

— заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Николаевна Гришина;

— депутат Рязанской городской Думы Акимкина Елена Алексеевна;

— заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Николаевна Окружная.

С ответным словом выступила почётный работник культуры Рязанской области, директор Централизованной системы детских библиотек города Рязани Зинаида Алексеевна Сухова.

Церемонию сопровождали концертные номера библиотечного театра «КиТ» и поздравления юных читателей и их родителей. Гости праздника тепло приветствовали выступающих.

Центральная детская библиотека в её новом качестве подарок не только жителям Канищево. В ходе модернизации книжный фонд ЦДБ увеличился на 4390 новых изданий (вместо 2800). И эти книги находятся в доступной близости от читателей микрорайонов Недостоево, Семчино и Приокского, включая маломобильные группы населения, для них созданы комфортные условия, позволяющие участвовать во всех мероприятиях модельной библиотеки.

Библиотечное пространство проектировщики разделили на пять многофункциональных территорий, дав им названия произведений писателя-фантаста Кира Булычева, в которых тот пишет о будущем, предугадывая развитие науки и техники. За основу дизайн-проекта была взята тема «Создатели будущего». Дух и идейное содержание выбранных разработчиками книг в полной мере соответствуют понятию «библиотека нового поколения». Стилистическое оформление пространства, его специальная атрибутика, соответствующий реквизит действительно погружают в фантастическую атмосферу будущего, где посетителю библиотеки уготована роль не зрителя, а участника творческого процесса.

Например, название и космическая тематика рассказа Булычева «Звезды зовут!» во многом определяют стиль интерьера арт-холла, где причудливо переплелись космические и книжные миры. Звёзды — это ведь не только космос, но и яркие таланты. В этом плане глубоко символично напутствие писателя на центральной стене «Будущее начинается сегодня». В арт-холле будут проводиться интерактивные мероприятия, мини-спектакли, интермедии, выставки, бенефисы читателей, свободный микрофон. Каждый его уголок — прекрасная фотозона.

В интерьере детской территории, по аналогии с повестью Булычева «Заповедник сказок», реальный мир органически соседствует с современными сказочными технологиями. Установленное здесь оборудование позволяет легко трансформировать пространство в мини-кинозал, учебный класс или творческие художественные мастерские. В результате модернизации ЦДБ детская территория стала местом семейного чтения, творческой самореализации и содержательного отдыха, а сказочная художественная роспись стен создала ещё и волшебное настроение.

Молодежной территории очень подошло название «Обозримое будущее». Уже знакомая цитата Булычева обрела здесь материальную основу в виде современных стеллажей и выставочных комплексов с новинками книг и периодики. Дополненная зонами электронных ресурсов и мультимедиа эта локация предназначена для проведения встреч и переговоров, лекций и дискуссий, мастер-классов и тренингов, обсуждения книг, экранизаций, достижений технического прогресса — всего того, что приближает молодежную аудиторию к обозримому будущему.

Не менее интересны и функциональны для массового читателя любого возраста коворкинг-территория («Институт времени») и конференц-зал («Коралловый замок») на 60 посадочных мест, где создана комфортная и в то же время деловая атмосфера для мероприятий любой формы и уровня.