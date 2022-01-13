В Рязани откроется выставка печатной графики из коллекции Виктора Беликова

В четверг, 13 января в 16.00 в художественном музее откроется уникальная выставка произведений печатной графики из коллекции Виктора Беликова (Москва). Об этом сообщило управление культуры администрации Рязани.

На выставке в Рязани представлены работы из «Собрания гравюр, иллюстрирующих драматические произведения Шекспира», дополненные гравюрами мастеров «Шекспировской галереи»: иллюстрацией к «Сказочной королеве» Эдмунда Спенсера (старшего современника Шекспира), портретом современницы драматурга Марии, королевы Шотландской, портретом Генриха IV, фантазийными гравюрами на тему «Детство Шекспира».

Всего в экспозиции 42 произведения более двадцати авторов, выполненные в период с 1786 по 1824 год.

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Выставка даёт возможность на примере одной темы прикоснуться к удивительному миру гравюры. Она знакомит зрителя с художниками — классиками, позволяет сравнить трактовку шекспировских образов и сюжетов разными мастерами, разгадать замыслы графиков и восхититься их виртуозной техникой и тончайшим мастерством.

Выставка будет работать с 13 января по 20 марта с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.