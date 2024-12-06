В Рязани отключили воду

В Рязани сегодня, 6 декабря, массово отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Воды не будет до 15:30 по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 13-в, 15-в (ГБУ РО Детская стоматологическая поликлиника № 1);
- 1-й Озерный переулок, дома № 2-14 (частный сектор);
- 2-й Озерный переулок, дома № 1-19 (частный сектор);
- 3-й Озерный переулок, дома № 1-24 (частный .сектор);
- 4-й Озерный переулок, дома № 1-24 (частный сектор);
- 5-й Озерный переулок, дома № 1-42 (частный сектор);
- Озерный проезд (Семчино), дома № 1-48 (частный сектор);
- улица Семчин Лоск, дома № 1-58 (частный сектор);
- улица Трехреченская, дома № 1-63 (частный сектор).