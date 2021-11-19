В Рязани отключили электричество на пяти улицах

В пятницу, 19 ноября, в Рязани отключили электроэнергию по нескольким адресам. Об этом проинформировала пресс-служба мэрии.

Причина – проведение работ на воздушной линии. Они начались в 09.30 и завершатся к 15.00.

До этого времени электричества не будет по следующим адресам:

улица 1-й проезд Гагарина, дом 1, дом 2, дом 3, дом 5,

улица 1-й Осенний переулок, дом 2/2,

улица 2-й Осенний переулок, дом 4, дом 6, дом 8,

улица Татарская, дом 3, дом 4,

улица 1-я Железнодорожная, дом 14 стр. 1, дом 18, дом 18а.

Работы производит ООО «Возрождение».