Вторник, 8 октября, 2024

В Рязани отказались от идеи строить школу на Лыбедском бульваре

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани не будут строить школу на Лыбедском бульваре. Об этом заявил глава администрации города Виталий Артемов на заседании правительства 8 октября.

В новом здании планировали разместить школу №6. Однако, по словам главы, проект выходит слишком дорогим. Все дело в сложном ландшафте и большом числе коммуникаций. Также Артемов уточнил, что число мест в школе — 300, тогда как ранее планировалось 600.

Глава отметил, что договор об использовании здания на улице Семинарской истекает в 2029 году. Сейчас предстоит найти альтернативный вариант. Один из них — передать школе №6 здание администрации на улице Ленина, 35.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, сказал, что несмотря на отказ от строительства школы на Лыбедском бульваре, на участке должно появиться какое-либо учреждение для детей.

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