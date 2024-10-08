В Рязани отказались от идеи строить школу на Лыбедском бульваре

В Рязани не будут строить школу на Лыбедском бульваре. Об этом заявил глава администрации города Виталий Артемов на заседании правительства 8 октября.

В новом здании планировали разместить школу №6. Однако, по словам главы, проект выходит слишком дорогим. Все дело в сложном ландшафте и большом числе коммуникаций. Также Артемов уточнил, что число мест в школе — 300, тогда как ранее планировалось 600.

Глава отметил, что договор об использовании здания на улице Семинарской истекает в 2029 году. Сейчас предстоит найти альтернативный вариант. Один из них — передать школе №6 здание администрации на улице Ленина, 35.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, сказал, что несмотря на отказ от строительства школы на Лыбедском бульваре, на участке должно появиться какое-либо учреждение для детей.