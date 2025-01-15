В Рязани осудят группу из 14 наркоторговцев

Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 14 человек, причастных к деятельности нелегального интернет-магазина, занимавшегося сбытем наркотиков. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах).

Члены преступной группировки были задержаны в 2023 году сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области при поддержке коллег из ГУНК МВД России. Среди задержанных — жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет, в том числе три женщины и двое граждан из Северной Африки. Шесть человек ранее имели судимости за различные преступления.

По версии следствия, участники преступной схемы, действуя под руководством анонимных организаторов, занимались транспортировкой крупных партий наркотиков, их расфасовкой и сбытом. Распространение наркотических средств осуществлялось бесконтактным методом на территории Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей.

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В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий было установлено 48 преступлений, совершенных обвиняемыми. В процессе обысков, личных досмотров и проверок на съемных квартирах, а также в местах тайников, было изъято около 5 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Изначально возбужденные уголовные дела по фактам сбыта наркотиков были объединены в одно производство. В ходе расследования проведено более 150 различных экспертиз, включая физико-химические, амбулаторные психиатрические, компьютерные и дактилоскопические. Следователи также провели около 600 следственных действий, допросив более 60 свидетелей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района города Рязани. В зависимости от квалификации преступления, основным фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а в случае особо тяжких преступлений — пожизненное заключение.