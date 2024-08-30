Пятница, 30 августа, 2024

В Рязани осудили организаторов незаконной миграции более тысячи человек

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: Pxhere

В Рязани в законную силу вступил приговор Октябрьского райсуда организаторам незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

Виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ признаны три выходца из Средней Азии и гражданка России. Они изготавливали поддельные платёжки, позволяющие якобы законно пребывать на территории Российской Федерации. Документы злоумышленники за вознаграждение передавали мигрантам. Так некоторое время удавалось создавать видимость продления патентов.

Раскрыли преступную схему сотрудники ФСБ. Следователям ужадлсь установить, что таким образом преступная группа организовала незаконное пребывание свыше тысячи мигрантов на территории РФ.

Участники преступной схемы с иностранным гражданством приговорены к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Гражданку России суд приговорил к трём годам условно с испытательным сроком три года. После отбытия наказания иностранцы будут выдворены за пределы Российской Федерации. Въезд в Россию им закроют на 50 лет.

Мигрантам, которые воспользовались услугами злоумышленников, сократили сроки пребывания на территории России с последующим выдворением.

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