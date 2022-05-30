В Рязани осудили москвича, который обманул девушку почти на полмиллиона рублей

Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Московской области 1982 года рождения, который обманул рязанку на 469 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина и женщина познакомились в интернете. После некоторого времени общения «в живую» у них начались близкие отношения. Москвич представился предпринимателем, одевался в дорогие вещи, ходил в элитные рестораны. Рязанка поверила, что её кавалер — человек материально обеспеченный.

В один момент мужчина рассказал, что у него отнимают бизнес, поэтому он решил начать собственное дело. Для этих целей он попросил у девушки деньги. Та передала ему 469 тысяч (часть суммы – её собственные сбережения, остальное она взяла в долг у знакомых).

Однако на полученные деньги мужчина купил себе автомобиль.